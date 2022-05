Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Reck im Interview: „Wir sollten Lockerungen ermöglichen“

Noch überschattet die Pandemie die ersten Monate im Amt von Oberbürgermeister Robert Reck. Aber was sind seine Ziele, wenn die Zahlen sinken? Im Bereich Wirtschaft, Kultur und Innenstadt hat die Stadt für 2022 einiges vor. Auf die Diskussion um das Kauflandcenter in Mildensee hat der Rathauschef eine eigene Sicht.

Dessau-Roßlau/MZ - Ein halbes Jahr ist Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) nun im Amt - und direkt voll gefordert. Mitten in der Corona-Pandemie muss er den Spagat zwischen Schutz von Gesundheit, Wirtschaft und Kultur schaffen. Reck konnte mit der Nachricht von Ansiedlungen punkten, erlebte aber auch Gegenwind, ob in der Diskussion über das Kauflandcenter Mildensee oder die zähen Verhandlungen über eine Spielstätte für Dieter Hallervorden. Im Gespräch mit MZ-Reporter Oliver Müller-Lorey gibt Reck einen Einblick, was er in diesem Jahr vorhat.