Dessau-Roßlaus OB spricht sich klar für Impf-Vorteile aus

Dessau-Roßlau - Sollen Geimpfte in der Corona-Pandemie „Sonderrechte“ erhalten? Die Debatte darüber ist längst entbrannt und wird sicher noch an Fahrt aufnehmen, je mehr Menschen gegen Corona geschützt sind. Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Peter Kuras hat am vergangenen Mittwoch im Stadtrat in die Diskussion eingegriffen und klar Stellung bezogen: Er fände Lockerungen für Geimpfte richtig.

Anlass für das Statement des OB gab die Einwohnerfragestunde, in der ein Bürger Stadtrat und Oberbürgermeister zu einer Aussage zum Thema aufforderte. Mit dem Infektionsschutzgesetz sei die Unverletzlichkeit des Körpers aufgehoben, behauptete der Mann, der sich zuvor ohne Maske durch die Elbe-Rossel-Halle bewegte, was er mit einem Attest begründete. „Sehen Sie die öffentlichen Rechte fallen mit dieser Impfung?“, so seine konkrete Frage an den Stadtrat.

Wenn jemand etwas wieder dürfe, sei das laut Kuras kein Privileg

Kuras, der offenbar gleich verstand oder einfach annahm, worauf der Bürger hinaus wollte, antwortete, er betrachte mögliche Lockerungen für Geimpfte nicht als Privilegien. „Ich sehe es eher so, dass man hier Grundrechte zurückgibt.“

Denn wenn jemand etwas wieder dürfe, sei das kein Privileg. „Ich weiß, es wird von manchen als ungerecht empfunden, weil noch nicht alle ein Impfangebot erhalten haben. Ich fände es nicht ungerecht“, unterstrich das Stadtoberhaupt, betonte abschließend jedoch: „Das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung.“

„Dieser Meinung schließe ich mich an“, erklärte anschließend auch der Stadtratsvorsitzende Frank Rumpf. „Ich denke, spätestens in zwölf bis 18 Wochen gibt es dann auch ein Impfangebot für jeden“, so Rumpf. Dann würde sich die Diskussion wahrscheinlich erübrigen.

Aus den Reihen der Stadtratsfraktionen kamen anschließend keine weiteren Bemerkungen oder Statements zur Frage des Bürgers mehr. (mz/Daniel Salpius)