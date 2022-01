Dessau-Roßlaus OB belebt Gesprächsformat mit Politik wieder - nicht alle Räte finden das gut

Dessau-Rosslau/MZ - Neu ist das Format der sogenannten „interfraktionellen Runde“ nicht. Nur hatte es Ex-Oberbürgermeister Peter Kuras dem Vernehmen nach nicht so mit den informellen Treffen zwischen ihm und den Chefs der Fraktionen im Stadtrat. Nicht wenige Räte fühlten sich auch deshalb mitunter schlecht informiert vom Rathaus und beklagten immer wieder, nicht über mehr Informationen zu verfügen als die Öffentlichkeit.

Hans-Peter Dreibrodt von der Freien Fraktion kritisierte das Format als „Kungelrunde“

Kuras’ Nachfolger Robert Reck (parteilos) will hier offenbar einen anderen Kurs einschlagen und hat die Gesprächsrunde bereits kurz nach seiner Amtseinführung wieder eingeführt. In der vergangenen Woche fand die erste von vier in 2022 geplanten Sitzungen statt. Doch nicht bei allen Politikern kommt das gleich gut an. Der Fraktionschef der Freien Fraktion, Hans-Peter Dreibrodt, der nach eigener Aussage wegen der Kurzfristigkeit des Termins selbst nicht an dem Treffen hinter verschlossenen Türen teilnahm, kritisierte das Format im Hauptausschuss als „Kungelrunde“, in der die Entscheidungsfindung des Stadtrates auf einen kleinen Kreis reduziert werde, der noch dazu nicht-öffentlich zusammenkomme.

Reck wies diesen Vorwurf auf MZ-Nachfrage zurück. Die sogenannte interfraktionelle Runde sei ein Arbeitsgespräch, zu dem der OB einlade. Es diene der Kommunikation sowie dem Gedanken- und Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Stadtrat. „Das Gespräch ersetzt kein Gremium und keine Entscheidung eines Gremiums des Stadtrats. Eine Teilnahme ist freiwillig“, betonte Reck.

Auch blieb Dreibrodt mit seiner Kritik - zumindest unter den Mitgliedern des Hauptausschusses, der sich großteils aus Fraktionsvorsitzenden zusammensetzt - bislang allein. Die Fraktionsspitzen dürften Recks Bekenntnis zu interfraktionellen Runden also positiv gegenüberstehen.

Während Ausschüsse zur Zeit digital tagen, fand die interfraktionelle Runde in Präsenz statt - auch daran gibt es Kritik

Zumal der OB damit einer zentralen Forderung von Stadtratspräsident Frank Rumpf (CDU) nachgekommen ist. Der hatte unmittelbar nach Recks Wahl Ende Juni 2021 formuliert, er hoffe, dass dieser besser mit Stadtrat und Fraktionen kommuniziere, als es sein Vorgänger zuletzt getan habe. „Es wäre schön, wenn er die interfraktionelle Runde aus früheren Zeiten wieder einführt“, sprach Rumpf das Format sogar ganz konkret an. Denn der OB müsse in der Lage sein, die unterschiedlichen politischen Strömungen im Rat einzufangen, um gute Kompromisse zu schmieden.

Kritik zog das Treffen in der vergangenen Woche aber noch aus einem weiteren Grund auf sich. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Termin in Präsenz stattgefunden hat, während wir hier heute im Hauptausschuss per Videokonferenz tagen müssen“, bemängelte wiederum Hans-Peter Dreibrodt.

Lob von der AfD: „Es hat mich schon überrascht, dass sich dort Leute so zusammensetzen, die sonst sofort für eine Maskenpflicht im Rat aufspringen“

Noch dazu galten für das Treffen laxere Hygieneregeln als für Stadtratssitzungen und dessen Gremien wie den personell nahezu identisch besetzten Hauptausschuss. Begründung: Da es sich bei der Gesprächsrunde nicht um ein Gremium des Stadtrats handle, würde entsprechend auch nicht dessen Hygienekonzept gelten, sondern die Hygienevorschriften für Termine und Besprechungen im Rathaus. Dazu zählen ein „3G-Zugangsmodell, eine maximale Personenzahl im Raum, um Abstände einzuhalten und Maskenpflicht bis zum Platz im Besprechungsraum“, zählt OB Reck auf. Eine Maskenpflicht am Platz wie in Stadtratssitzungen zählt nicht dazu.

Das wiederum hat die AfD bei dem Treffen mit Interesse und Verwunderung zur Kenntnis genommen. „Es hat mich schon überrascht, dass sich dort Leute so zusammensetzen, die sonst sofort für eine Maskenpflicht im Rat aufspringen“, sagte Burkhardt Ratzmann auf Nachfrage, der seinen Fraktionsvorsitzenden Andreas Mrosek in der Runde vertreten hatte. Anstoß habe er daran aber keinesfalls genommen. „Ich halte die Maßnahmen ja ohnehin für überzogen und finde, dass man sie abschaffen sollte.“ Ratzmann hatte nach eigenen Angaben wegen Terminproblemen nur digital an der Sitzung teilgenommen und war zugeschaltet.