Ab 15. März wird die Kinderbibliothek umfassend renoviert. Was die Jüngsten dann erwartet und warum sich auch die Großen freuen können.

Dessau/MZ - „Leihen Sie aus, so viel Sie tragen können, damit wir es nicht tragen müssen“ werden die Besucher der Stadtbibliothek in der Zerbster Straße derzeit aufgefordert. Was ist da los?