Dessau-Roßlaus Feuerwehren löschten letztes Jahr 223 Brände, darunter den größten seit Jahrzehnten

Großbrand am ehemaligen Schlachthof: Erst nach zwölf Einsatztagen konnten die letzten Helfer abziehen. Alle Feuerwehren der Stadt waren im Einsatz.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Feuerwehren haben im vergangenen Jahr das größte Feuer seit Jahrzehnten gelöscht mit einem Gesamtschaden von mehr als zehn Millionen Euro. Sie waren außerdem in der Pandemie arg eingespannt, sind in der Stadt sowohl der Motor des hiesigen Impfzentrums als auch Lieferanten. Was kaum jemand weiß: Allwöchentlich beliefert das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Schulen und Kitas mit Masken und Schnelltests.