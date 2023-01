Dessau-Roßlauer sind reiselustig - Leitspruch „Nichts, wie weg!“ gilt wieder

Dass die Urlauber gern auf Fernreisen gehen wollen, beobachtet auch Susanne Semmler im Reisebüro von Vetter-Touristik in Dessau-Süd.

Dessau-Rosslau/MZ - Arbeit, die gibt es genug in diesen ersten Wochen des noch jungen Jahres für die Kollegen der ganzen Branche. Auch in den Reisebüros von Dessau-Roßlau steppt aktuell der Bär. Die Laune zum Kaufen und Schenken aus der Weihnachtszeit geht fast nahtlos über in die Lust, sich selbst zu beschenken: Mit der nächsten Urlaubsreise.