Barmer und AOK haben ihre neuen Gesundheitsreports vorgelegt: Im Durchschnitt ist in Dessau-Roßlau jeder Arbeitnehmer mehr als fünf Wochen pro Jahr arbeitsunfähig. Warum das ausgerechnet mit dem Ende der Corona-Pandemie zusammenhängt.

27,2 Tage krank im Jahr - Dessau-Roßlauer fallen in Sachsen-Anhalt am häufigsten aus

In Dessau-Roßlau sind Arbeitnehmer im Vorjahr rekordverdächtig oft krankheitsbedingt ausgefallen.

Dessau-Rosslau/MZ - Schnupfen, Rückenschmerzen, Hexenschuss: Gründe, nicht arbeiten zu können, gibt es viele. Fast nirgendwo in Sachsen-Anhalt sind die Arbeitnehmer so oft krank wie in Dessau-Roßlau. Die Zahl der Fehltage hat hier 2022 einen neuen Höchststand erreicht.