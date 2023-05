Belebung der Innenstadt Dessau-Roßlauer sind gefragt: Für die Zerbster Straße werden neue Spielideen gesucht

Die Stadt Dessau-Roßlau will noch in diesem Jahr mobile Elemente bauen lassen und sie im nächsten Jahr in der Fußgängerzone aufstellen. Was genau, das sollen die Einwohner mitentscheiden.