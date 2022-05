Dessau-Roßlauer Schwimmbad-Betreiber hoffen auf guten Sommer - Was in diesem Jahr neu ist

Die ersten Schwimmbäder eröffnen jetzt am Wochenende die Saison. Sie alle haben zwei harte Corona-Jahre hinter sich und hoffen auf einen Spitzen-Sommer.

Nicht nur Viola und Rainer warten auf die Badesaison. Waldbadbetreiber Lutz Büttner öffnet am Sonntag.

Dessau-Roßlau/MZ - Mit Schrecken denkt Rainer Süßmann an die Corona-Sommer der vergangenen zwei Jahre zurück. Der Vorsitzende des Meinsdorfer „Sport und Traditionsvereins“, der auch das Schwimmbad in dem nördlichen Stadtteil betreibt, kann sich noch gut erinnern, als die Liegewiese einem Schachbrett glich. „Wir mussten wegen des Mindestabstandes von 1,50 Metern Areale abstecken, in denen sich ein Badegast oder eine Familie aufhalten durfte“, sagt er. Wegen der Begrenzung der Besucherzahlen durfte erst ein neuer Gast rein, wenn ein alter gegangen war. Vorbei ist diese Zeit.