Dessau/MZ. - Von 14 neuen Ortsbürgermeistern in der Stadt Dessau-Roßlau haben zwölf am Donnerstag ihre Ernennungsurkunde erhalten, nachdem sie vereidigt wurden.

Damit stehen die Ortsbürgermeister nach der Kommunalwahl am 9. Juni in folgenden Ortschaften fest: Roßlau, Rodleben, Kochstedt, Kleinkühnau, Großkühnau, Waldersee, Kleutsch, Sollnitz, Meinsdorf, Mildensee, Mühlstedt sowie Streetz/Natho. In Brambach muss die Wahl in diesem Jahr wiederholt werden, weil nur ein einziger Bewerber auf dem Wahlzettel stand. Gerald Buhro von der CDU hatte das nur auf den ersten Blick traumhafte Ergebnis von 100 Prozent eingefahren. Weil ein Ortschaftsrat mindestens drei Mitglieder braucht, muss neu gewählt werden.

In Mosigkau klemmte es auch. Dort war Karin Dammann (FDP) mit ihrer und der Stimme der AfD gewählt worden. Daraufhin hatte es Proteste gegeben und Dammann trat diese Woche zurück.Foto: Stadtarchiv, Sven Hertel.