Dessau-Roßlauer haben kaum Probleme mit eingeschränkter Wasserentnahme

Die Bürger zeigen großes Verständnis für die Regeln zur engeschränkten Wasserentnahme in Dessau-Roßlau. Auch in den Kleingartenvereinen wird die Verfügung ohne Murren eingehalten.

Dessau-Roßlau/MZ - Seit nunmehr drei Wochen gilt in der Doppelstadt eine Allgemeinverfügung, die die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser beschränkt. Auch private Gartenbrunnen müssen zwischen 10 und 18 Uhr ausbleiben. Was für Kleingärtner bedeutet, entweder früh oder abends die Parzelle gießen zu müssen. „Aus meiner Sicht wird das in allen Vereinen ordnungsgemäß eingehalten“, schätzt Joachim Ullrich, Vorsitzender des Stadtverbandes der Gartenfreunde die ersten Wochen ein. Probleme, etwa das Absinken des Grundwasserspiegels in den Anlagen zur Gießzeit, seien ihm noch nicht bekannt geworden. „Der Stadtverband trägt die Entscheidung der Stadt ausdrücklich mit“, betont Ullrich. Denn grüne Gärten hätten positiven Einfluss auf das Stadtklima. „Die Umgebungstemperatur ist rund zwei Grad niedriger.“