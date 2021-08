Dessau-Roßlauer Bibliothek hat seit Montag einen neuen Chef

Christian Marc Lakotta will Einrichtung in die Zukunft führen. Die Leiterstelle war lange unbesetzt.

Dessau/MZ - Die Stadtbibliothek hat einen neuen Leiter. Christian Marc Lakotta hat am Montag die Stelle angetreten. Der junge Mann ist in der Stadtverwaltung nicht neu. Er hat bisher als Persönlicher Referent des bisherigen Beigeordneten für Wirtschaft und Kultur, Robert Reck gearbeitet. Dieser will als neu gewählter Oberbürgermeister die Dezernatszuschnitte verändern. In Folge dessen wird die Tätigkeit eines Referenten des Wirtschaftsbeigeordneten nicht mehr benötigt. Damit wurde die interne Besetzung der Leitungsstelle in der Bibliothek möglich.

Erfahrungen und Wissen in früheren Tätigkeiten gesammelt

Lakotta ist Kunsthistoriker mit dem Nebenfach Rechtswissenschaften. Erfahrungen im Bereich Lektorat konnte er in seiner früheren Tätigkeit beim Umweltbundesamt sammeln. Aus seiner Tätigkeit als persönlicher Referent bringe er Fähigkeiten in der Netzwerkarbeit, Organisation und Kommunikation mit, heißt es von der Stadt. Wie er sagt, freue er sich auf die neue Aufgabe und sei motiviert, die mit der neuen Tätigkeit verbundenen Herausforderungen anzunehmen.

Wichtigste Aufgabe des neuen Leiters werde es sein, „die Inhalte und Organisationsstrukturen der Bibliothek an die geänderten gesellschaftlichen Anforderungen einer modernen und digitalen Wissensgesellschaft weiter anzupassen“.

Stellenausschreibung war erfolglos geblieben

Die Dessau-Roßlauer Stadtbibliothek wurde nach dem Weggang von Adrian La Salvia Anfang 2019 zunächst kommissarisch geleitet. Elke Neuhaus ging 2020 planmäßig in den Ruhestand. Seitdem war die Stelle unbesetzt. Eine öffentliche Ausschreibung blieb erfolglos.