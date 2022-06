Dessau-Roßlau wirbt zum Unesco-Welterbetag in Wismar - Stadtmarketing zieht positive Bilanz

Wismar/MZ - Dessau-Roßlaus Stadtmarketinggesellschaft hat sich am Wochenende in der Hansestadt Wismar präsentiert. Grund: Wismar hat am Sonntag, 5. Juni, die zentrale Veranstaltung des traditionellen Welterbetages der Unesco-Welterbestätten in Deutschland ausgerichtet. Die historischen Altstädte Wismar und Stralsund sind seit 20 Jahren auf der Welterbeliste.

Auf dem Wismarer Marktplatz gab es am Pfingstwochenende ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik und Podiumsdiskussionen.Zahlreiche Vertreter deutscher Welterbestätten warben auch schon am Samstag für ihre touristischen Angebote.

„Das Publikum in Wismar war sehr interessiert an unserer Stadt und Region“, bilanzierte Hannes Wolf, Geschäftsführer der Dessau-Roßlauer Stadtmarketinggesellschaft, in einer Pressemitteilung. „Mit einem ganzen Blumenstrauß an Welterbe werben zu können, macht es aber auch sehr einfach, die Menschen zu uns einzuladen. Ich bin überzeugt, dass es Dessau-Roßlau in die Urlaubs-und Ausflugsplanungen von einigen Besuchern geschafft hat.“