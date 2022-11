Dessau-Roßlau wirbt mit günstigen Mieten für mehr Einwohner - Stadtmarketing mit Kampagne

Das Stadtmarketing will mit einer neuen Kampagne stärker die Vorzüge Dessaus hervorheben. Können so neue Einwohner und Arbeitskräfte gewonnen werden?

So lässt es sich aushalten: Das Motiv ist eines von dreien und soll für bezahlbare Mieten stehen.

Dessau-Roßlau/MZ - „Willkommen in deiner neuen Heimatstadt.“ So begrüßt die neue Internetseite des Dessauer Stadtmarketings Besucher, die davon überzeugt werden sollen, Dessau-Roßlau als ihren Wohnort zu wählen. Die Seite ist Teil einer neuen Werbekampagne unter dem Motto „Leben, Wohnen, Arbeiten in Dessau-Roßlau“, zu der auch eine große Plakataktion gehört. Dessaus Stadtmarketing-Chef Hannes Wolf stellte die Ideen der MZ vor.