Dessau-Roßlau will herausfinden, wie Bürger Einkaufsmöglichkeiten einschätzen

Dessau-Roßlau - Wie groß ist das Angebot an Läden in der Innenstadt? Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in den Geschäften zufriedenstellend? Und wie schätzen die Dessau-Roßlauer die Öffnungszeiten von Handel, Gastronomie und Dienstleistern ein? Diese und andere Fragen stellt die Stadt demnächst Bürgern und Gewerbetreibenden in einer großen „Shopping-Umfrage“.

Hintergrund ist ein neues Einzelhandels- und Zentrenkonzept, das derzeit erarbeitet wird. Dafür benötigen die Planer Informationen zum Einkaufsverhalten der Einwohner und zur Situation der Händler. Ab dem 31. Mai startet deshalb eine telefonische Befragung von 200 Privathaushalten in der Stadt und im unmittelbaren Umland.

Auf der Webseite der Stadt steht ein Online-Fragebogen bereit, der ausgefüllt werden kann

Außerdem werden Gewerbetreibende aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Hotellerie angesprochen. Es geht dabei um Themen wie das Einkaufsverhalten, die Einschätzung der speziellen Situation des Einzelhandels und die Attraktivität der Innenstädte von Dessau und Roßlau, kündigt die Stadt an.

Doch nicht nur, wer angerufen wird, kann seine Meinung über das Thema mitteilen. Auf der Webseite der Stadt steht ein Online-Fragebogen bereit, der ausgefüllt werden kann. Im Amtsblatt ist zudem ein QR-Code abgedruckt, über den Nutzer ebenfalls zum Fragebogen gelangen, der auch vom Handy aus ausgefüllt werden kann. Das dauere nicht länger als zehn Minuten, verspricht die Stadt.

An wichtigen Orten des Handels werden in den kommenden Wochen persönliche Interviews mit Kunden geführt

Wer weder am Telefon, noch im Internet seine Meinung zur Einkaufssituation preisgeben will, hat darüber hinaus die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch teilzunehmen. An wichtigen Orten des Handels werden in den kommenden Wochen persönliche Interviews mit Kunden geführt.

Mit der Erstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes ist die Gesellschaft für Markt und Absatzforschung (GMA) aus Dresden beauftragt worden. „Alle Bürgerinnen und Bürger, Händler und Gewerbetreibenden werden gebeten, die Mitarbeiter der GMA und die Stadtverwaltung bei der Durchführung der Befragungen aktiv zu unterstützen“, heißt es vonseiten der Stadt. Die Ergebnisse würden wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlagen liefern, um zukünftig die Einkaufsbedingungen und den Aufenthalt in der Stadt verbessern zu können. In der Corona-Pandemie sei das umso wichtiger. (mz)