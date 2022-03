Dessau-Roßlau will gute Bedingungen für Gründer schaffen und holt sich Partner ins Boot

Dessau-Roßlau/MZ - Drei Männer, drei Mappen, drei Unterschriften, die der Stadt wirtschaftliche Entwicklung versprechen. So könnte man zusammenfassen, was am Montagnachmittag im Dessauer Rathaus festgezurrt wurde - für einen größeren wirtschaftlichen Aufschwung sollen potenzielle Gründer gefördert werden.

Die Stadt Dessau-Roßlau, deren Stadtwerke und die Hochschule Anhalt haben am Montag eine Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die drei Partner wollen die Stadt stärken, indem Gründern eine besondere Unterstützung zuteil wird. Im Projekt „Smartes Gründen im ländlichen Raum“ übernimmt die Hochschule Anhalt dabei die zentrale Lenkungs- und Leitfunktion ein, so wird zum Termin unterstrichen.

Zugangspunkte geschaffen

Das Zusammenwirken von Stadt und Hochschule wird aktuell sichtbar in der Bereitstellung von Monitoren an den Standorten Technologie- und Gründerzentrum, im Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ und im Stadtwerke-Verwaltungsgebäude. Die Touchscreens sind wichtige Zugangspunkte zum digitalen Gemeinschaftsbüro für Gründer, welches bald zugänglich sein soll. „Die Wirtschaftsförderung wird dann in wöchentlich festgelegten Zeitfenstern für Gründer für Beratungen virtuell zu kontaktieren sein“, sagte Oberbürgermeister Robert Reck. Durch das digitale Beratungstool würden seinen Worten zufolge „innovative Voraussetzungen und passende Rahmenbedingungen geschaffen, um Interessierten den Zugang zum Thema Selbstständigkeit zu erleichtern.

Die Stadtwerke wollen ebenfalls gemeinsam mit der Hochschule Anhalt die Gründerkultur der Doppelstadt stärken und besiegeln das mit einer Kooperation. Im Wettbewerb der Regionen habe die Unterstützung junger Gründerteams eine entscheidende Bedeutung, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Dino Höll. „Wir bieten Beteiligungsoptionen und unterstützen Start-ups als strategischer Investor in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation, Verkehr und Smart City Services für Endverbraucher oder für Organisationen wie Wohnungswirtschaft, Handel, Produktion, Stadt und Verwaltung. Damit investieren wir in den kreativen Nachwuchs und generieren gemeinsam konkreten Mehrwert für die Standortqualität.“

Für die persönliche Unterstützung junger Gründer haben die Stadtwerke ein Mentorenteam mit eigenen Fachleuten ins Leben gerufen. Über diese Experten erhalten die Gründerteams Zugang zu fachlichem Know-how.

Zur konkreten Unterstützung für Start-ups gehören beispielsweise Möglichkeiten der Praxiserprobung, Hospitationsmöglichkeiten, Fachvorträge und Führungen, die Nutzung unternehmenseigener Ressourcen oder auch Beteiligungsoptionen. Auch wollen Hochschule und Stadtwerke gemeinsame Gründerevents veranstalten.

Bundesmittel werden genutzt

Die Hochschule Anhalt erweitert mit der Kooperation sowohl mit der Stadt als auch mit den Stadtwerken das Projekt „Smartes Gründen im ländlichen Raum“ im Rahmen der Förderinitiative „Exist-Potentiale“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Die Hochschulregion Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis und Dessau-Roßlau sei besonders stark durch ihre ländlichen Räume geprägt, so sagte Prof. Jörg Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt. Im Interesse potenzieller Gründer gelte es, die Aktivitäten aller Unterstützer weiter zusammenzuführen, um gemeinsam die Wirtschaftskraft und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region nachhaltig zu stärken“.

Jährlich werden rund 400 bis 500 Studierende an der Hochschule Anhalt auf die Unternehmensgründung und -planung vorbereitet. Diese praxisorientierte Ausbildung wird laut Bagdahn vor allem vom FOUND IT! Gründerzentrum mit gründungsnahen Kursangeboten und Netzwerkveranstaltungen unterstützt. Allein im letzten Jahr veranstaltete FOUND IT! 22 Gründungs-Events mit regionalen Investoren und Förderinstitutionen, unter anderem die Start-up Safari Sachsen Anhalt mit rund 150 Teilnehmenden in Bernburg sowie einen hochschuleigenen Ideenwettbewerb, bei dem sich mehr als 50 Studierende einzeln oder als Team bewarben.

Leute in Region halten

Ziel des Projektes ist ein koordiniertes Gründungsnetzwerk mit regionalen und überregionalen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. In dem Netzwerk soll ein funktionierendes Gründerökosystem entstehen, um junge Leute mit unternehmerischen Ambitionen in der Region zu halten.

Der Hochschule Anhalt wurde im Dezember 2019 eine Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro für das Projekt „Smartes Gründen im ländlichen Raum“ zugesprochen. Die Projektlaufzeit begann im Mai 2020. Sie endet im April 2024.