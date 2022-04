Dessau-Roßlau will Geld für sieben Straßen - 415 Kostenbescheide sollen verschickt werden

Bauarbeiten in einer Straße.

Dessau-Rosslau - Obwohl der Landtag Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 das Ende der Straßenausbaubeiträge beschlossen hat, will die Stadt Dessau-Roßlau für den bereits erfolgten Ausbau von voraussichtlich sieben Straßen Kostenbescheide in Höhe von fast 240.000 Euro verschicken.