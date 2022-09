Begehrlichkeiten in der Mosigkauer Heide Dessau-Roßlau will 100 Hektar Wald zu einem Gewerbegebiet umbauen - Es regt sich Widerstand

Conny Lüddemann, bündnisgrüne Landtagsabgeordnete, hatte diese Woche zu einer Radtour in die Mosigkauer Heide geladen: Die Stadt plant dort ein neues, großes Gewerbegebiet. Vor Ort wurde klar: Eigentümer Forst will kein Stück Wald hergeben. Was es noch für Probleme gibt.