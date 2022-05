Bäume weg, Industrie her? Dessau-Roßlau will 100 Hektar Wald für neues Gewerbegebiet opfern - das stößt auf Gegenwind

Die Stadt will eine 100 Hektar große Fläche in der Mosigkauer Heide an der B184 zu einem neuen Gewerbegebiet entwickeln. Vom Land kommt aber deutlicher Gegenwind.