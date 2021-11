Dessau-Roßlau verschärft ab Freitag die Testpflichten für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene

Dessau-Roßlau/MZ - Aufgrund des „sehr breiten Pandemiegeschehens in der gesamten Stadt, das vor allem von Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen getragen wird“, hat der Pandemiestab der Stadt Dessau-Roßlau am Mittwoch verschärfte Maßnahmen beschlossen, die am Freitag in Kraft treten. Darüber hat Jens Krause, Dessau-Roßlaus Sozialbeigeordneter und Chef des Pandemiestabes, informiert. Demnach wird es eine strengere Testpflicht für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene geben. Die neue Verordnung soll am Donnerstag veröffentlicht werden.

Ein negatives Attest braucht es dann zum Beispiel bei Friseur und der Kosmetik, in Hotels und Pensionen, beim Gaststättenbesuch, in Kultureinrichtungen und bei außerschulischen Bildungsangeboten und in Sportbetrieben. Auch die Kontaktnachverfolgung wird laut Krause wieder verstärkt. Dafür habe man Personal und Technik im Gesundheitsamt wieder aufgestockt.

„Das Ordnungsamt wird die Einhaltung dieser Maßnahmen verstärkt kontrollieren“, so der Beigeordnete für Gesundheit und Soziales. Diese Maßnahmen gelten zunächst bis zum 11. November. Dann tritt eine neue Landesverordnung in Kraft.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen tagt der Pandemiestab ab dem 10. November wieder im wöchentlichen Rhythmus, um zeitnah reagieren zu können.

Zu beobachten sei, erklärt Krause, dass seit dem Ansteigen der Coronafälle die mobilen Impfangebote der Stadt verstärkt angenommen werden. So seien beispielsweise am Dienstag auf dem Hochschulcampus 107 Impfungen durchgeführt worden.