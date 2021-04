Dessau-Roßlau vergibt 700 Corona-Impfungen ohne Termin - Droht an Anhalt-Arena ein Chaos?

Dessau-Rosslau - Viele Menschen, lange Wartezeiten und womöglich zu geringe Abstände im Gerangel um ein knappes Gut: Mitten in der Pandemie wäre dies ein Alptraum-Szenario. Hatte man solche Zustände vor und in den Impfzentren bislang durch ein strenges Termin-Regime vermieden, könnten sie am Samstag vor der Dessauer Anhalt Arena Realität werden.

Denn die Stadt bietet ganz ohne vorherigen Termin insgesamt 700 Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca an. Dessau-Roßlauer ab 60 Jahren sind dann zwischen 8 und 15 Uhr dazu aufgerufen, einfach zu kommen und sich direkt impfen zu lassen - solange der Vorrat reicht.

Andrang am Sonnabend an der Anhalt-Arena ist nur schwer vorhersagbar

Bedenkt man, dass es nach wie vor viele Impfwillige, aber nur wenig Wirkstoff gibt, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich am Samstag bereits ab den frühesten Morgenstunden hunderte Menschen vor dem städtischen Impfzentrum versammeln könnten, um eine der begehrten Spritzen zu ergattern.

Zur Frage, wie möglicherweise unüberschaubare Situationen am Impfzentrum verhindert werden sollen, äußerte sich die Stadt auf MZ-Nachfrage nur sehr unkonkret. „Kommunales und ehrenamtliches Personal wird vor Ort sein“, hieß es. Mit exakt demselben Satz beantwortete die Verwaltung auch die Frage, ab wann sich der Stadtordnungsdienst vor der Anhalt Arena postiert.

Sicher ist, dass die Polizei ein Auge auf das Geschehen werfen wird. „Es findet ein Einsatz statt“, bestätigte eine Polizeisprecherin mit Blick auf die geplante Impfaktion. Die Kräfte würden aber vornehmlich „verkehrsregulierend“ eingreifen, damit sich wegen des möglichen Andrangs an den Zufahrtsstraßen keine Staus bildeten.

Die freihändige Vergabe von Corona-Impfungen mutet fast schon wie eine radikale Abkehr vom bisherigen Prozedere an. Als Grund nennt die Stadt das aktuelle Hin und Her beim Präparat von Astrazeneca. Zum einen ist dieser Impfstoff nach seltenen Thrombose-Fällen aktuell nicht mehr für Personen unter 60 Jahren empfohlen. Deshalb habe der Impfstab der Stadt nun entschieden, geplante Termine für die Zweitimpfung von Unter-60-Jährigen mit Astrazeneca zu verschieben, bis klar sei, mit welchem Impfstoff es für sie weitergehen könne.

Zum anderen habe es eine Sonderlieferung des Landes von 1.700 Impfdosen von Astrazeneca gegeben. Daraus ergebe sich eine Überkapazität. „Da vorhandener Impfstoff zeitnah verimpft werden soll, wird daher von der Terminvergabe abgewichen“, begründete Stadtsprecher Carsten Sauer das überraschende Vorgehen.

Ein gewisser Zusammenhang zu abgesagten Impfterminen mit Astrazeneca besteht laut Sauer aber ebenfalls. So seien am 12. April 90 Bürger nicht zum Impfen erschienen und auch für den heutigen Freitag seien am Donnerstagmorgen noch 50 Termine frei gewesen.

Das Impfzentrum versuche in diesen Fällen zwar überschüssige Dosen anderweitig zu vergeben, das gelinge aber nicht immer, hieß es.

Auch Auswärtige können am Sonnabend in Dessau eine Impfung erhalten

Grundsätzlich Anspruch auf eine der 700 Spritzen haben am Samstag vornehmlich Über-70-Jährige, aber auch schon Über-60-Jährige. Letztere dürften bei Astrazeneca ausdrücklich schon mit in die Impfkampagne einbezogen werden, wenn das die Kapazitäten zuließen, teilte Sauer mit. Bei ihnen sei nach Aussage der medizinischen Experten keinerlei gesundheitliches Risiko zu erwarten, betonte er außerdem.

Zwar richtet sich die Impfaktion hauptsächlich an Einwohner aus Dessau-Roßlau. „Es kann aber niemand abgewiesen werden, wenn er den Alterskriterien entspricht“, sagte Sauer. Um die Abläufe möglichst reibungslos zu gestalten, bat die Stadt Impfwillige schon am Donnerstag, Aufklärungsmerkblatt und Anamnesebogen bestenfalls schon ausgefüllt mitzubringen und sich auf Wartezeiten einzustellen. (mz/Daniel Salpius)