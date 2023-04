Dessau-Rosslau/MZ - Der April macht wettertechnisch was er will, die Touristiker sind aber schon voll auf die Sommersaison eingestellt. Haben die Museen des Bauhauses schon seit März wieder bis 18 Uhr geöffnet, hat vor Ostern auch die Stadtinformation Dessau-Roßlau ihre Öffnungszeiten gegenüber dem Winter erweitert. Bis 18 Uhr ist sie in der Woche erreichbar, am Sonnabend bis 15 Uhr, sagt Hannes Wolf, Chef der Stadtmarketinggesellschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.