Dessau-Roßlau stellt dieses Jahr über 21.000 Euro für Kulturprojekte zur Verfügung

Dessau-Roßlau - Mit 21.400 Euro unterstützt die Stadt Dessau-Roßlau in diesem Jahr kulturelle Projekte von Vereinen und Interessengruppen. Die Durchführung der Projekte ist abhängig von den aktuellen Corona-Bestimmungen. Um den ehrenamtlich Tätigen im Kulturbereich in dieser schwierigen Zeit aber finanzielle Stabilität zu geben, hält die Stadt Dessau-Roßlau trotz der Einschränkungen und Ungewissheiten an den Zuwendungen im Rahmen der Kulturförderung fest.

Für Zuwendungen, die 1.000 Euro überschreiten, bedarf es der Zustimmung des Kulturausschusses. Für sieben Projekte hatten Vereine eine solche Förderung beantragt. Alle wurden vom Ausschuss befürwortet.

Schwabehaus-Verein erhält einen Zuschuss von 2.500 Euro für den Kultursommer 2021

So erhält der Schwabehaus-Verein einen Zuschuss von 2.500 Euro für den Kultursommer 2021 im Schwabehaus mit Hofkino, Lesungen, Konzerten. Der Förderkreis Theater Provinz Kosmos plant eine Neuinszenierung des visionären Trauerspiels „Jona“ von Peter Hacks, das im Georgengarten und in der Marienkirche aufgeführt werden soll.

Das Stück bildet eine gekonnte Brücke zu den Pandemie-Erfahrungen der Gesellschaft. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs ist dem Verein ein wichtiges Anliegen. Auch dieses Projekt wird von der Stadt mit 2.500 Euro bezuschusst.

Der Freundeskreis Leopold Zunz Zentrum bereitet für den Herbst die Jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt in Dessau mit vielen lokalen Partnern wie der Jüdischen Gemeinde Dessau, der Stiftung Bauhaus Dessau, der Moses-Mendelssohn-Gesellschaft Dessau vor und erhält dafür 2.000 Euro von der Stadt.

Das Büro Otto Koch lädt auch 2021 wieder überregional bekannte Künstler nach Dessau ein, die sich während ihrer Arbeitsaufenthalte in der Stadt mit der historischen Kulturlandschaft in der Stadt Dessau-Roßlau auseinandersetzen. Die Ausstellungen von Matthias Beckmann, Kurt Buchwald, Sebastian Reddehase, Luise Ritter, Matthias Zielfeld, Kathrin Ollroge und Linda Grüneberg werden dabei u. a. im Vasenhaus, Schloss und Park Georgium erlebbar sein. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Land Sachsen-Anhalt und Lotto Sachsen-Anhalt umgesetzt, dies schließt die finanzielle Förderung ein.

Dem Anhaltischen Kunstverein werden 1.500 Euro für die Ausgestaltung weiterer Ausstellungen in der Orangerie des Georgiums und im Kunstraum 22 zur Verfügung gestellt.

„Generell frisch 2021“ ist der Titel einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst des Kulturwerks des Verbandes Bildender Künstler (BBK) Sachsen-Anhalt, die im Spätsommer gezeigt werden soll. Präsentiert werden Werke von 30 Künstlern, die 2019 und 2020 in den BBK aufgenommen wurde.

Darüber hinaus hat das Kulturamt für weitere acht Projektanträge eine Förderung genehmigt, die jeweils unter 1.000 Euro liegt. Alle haben die Fördervoraussetzungen erfüllt. (mz)