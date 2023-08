Dessau-Roßlau soll zur Kommunalwahl 2024 weniger Wahlbereiche bekommen - Was das bedeutet

In Dessau soll es weniger Wahlbezirke geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadtverwaltung Dessau-Roßlaus will die Zahl der Wahlbereiche bei der im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahl von bislang sechs auf nur noch vier reduzieren. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Stadt am kommenden Mittwoch im Hauptausschuss den Stadträten zur Abstimmung vorlegen will.