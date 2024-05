Seit Anfang Mai hat die Tourist-Information Dessau ihr Sortiment an alkoholischen Getränken um zwei neue Sorten zum Abheben erweitert.

Dessau-Roßlau setzt auf Hochprozentiges - Obstler und Gin in der Junkers-Variante neu im Angebot

Im Angebot sind seit Mittwoch „Junkers Flugbenzin“, ein feiner Obstler, und „I love Ju-Gin“, ein nach Ansicht des Stadtmarketings „klassischer, aromatischer Gin mit einer frischen Erdbeer-Note“. Beides sind regionale Produkte, hergestellt von der Brennereimanufaktur in Loburg, die seit 30 Jahren am Markt ist und 1993 im Wiesenburger Ortsteil Reppinchen als „Obstbrennerei Kullmann & Sohn“ gegründet wurde.

Die neuen Spirituosen sind in Flaschen zu 200 Milliliter abgefüllt. Der „I love Ju-Gin“ ist nach Ansicht des Stadtmarketings das ideale Muttertagsgeschenk, „Junkers Flugbenzin“ das perfekte Vatertagsgeschenk. Mit Blick auf die anstehenden beiden Tage gibt beide Spirituosen im Set für zusammen 25 Euro.

„Ich freue mich, unsere Auswahl an Junkers-Souvenirs mit den beiden Produkten zu erweitern und damit auch eine neue regionale Kooperation mit der Brennereimanufaktur in Loburg einzugehen“, sagt Hannes Wolf, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft, in der Pressemitteilung. Die Stadtmarketinggesellschaft hat inzwischen über 500 Artikel im Angebot - originelle Geschenkideen ebenso wie Kunst oder kulinarische Köstlichkeiten.

Das Sortiment ist auch online unter: www.visitdessau.com/onlineshop einzusehen.