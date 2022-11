Dessau-Roßlau sagt: Danke fürs Ehrenamt

Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister lädt Ehrenamtliche zu einer Kaffeetafel in das Bauhaus-Museum. Diese Geste kommt bei den Gästen gut an.

Dessau/MZ - Das Streicherquartett spielte klassische Musik, auch ein bisschen „Kaffeehaus-Musik“ von Haydn, der Kuchen war aufgeschnitten, der Kaffee stand bereit. Später wurden noch Sektgläser gefüllt und aufs Wohl angestoßen. Einlader dieser feierlichen Nachmittagsrunde am Donnerstag im Bauhaus Museum am Mies-van-der-Rohe-Platz war Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck. Er hatte Ehrenamtliche eingeladen aus verschiedenen Bereichen, wollte Danke sagen für die uneigennützige und gute Arbeit, die sie zum Wohle der Stadt leisten. Zum zweiten Mal in Folge.