Dessau-Roßlau plant Hilfe für Vereine in finanzieller Not

Dessau-Roßlau - Kultur-, Heimat- und Sportvereine, die in den Ortschaften aktiv sind, haben aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen mit zum Teil erheblichen Einnahmeausfällen zu kämpfen und geraten dadurch in finanzielle Not.

Ihnen soll durch eine veränderte Bezuschussung geholfen werden. Statt der bisher üblichen projektgebundenen, wird eine institutionelle Förderung vorgeschlagen. Eine entsprechende Beschlussvorlage passierte im März den Finanzausschuss und wurde kürzlich auch im Kulturausschuss befürwortet. Der Stadtrat beschließt final am 9. Juni.

Maßstab für die Förderung ist das Defizit, welches sich aus der Gegenüberstellung des Wirtschaftsplanes unter normalen und Pandemiebedingungen ergibt

Maßstab für die Förderung ist das Defizit, welches sich aus der Gegenüberstellung des Wirtschaftsplanes unter normalen und Pandemiebedingungen ergibt. Der Corona bedingte Einnahmeausfall und die durch den Entfall der Veranstaltungen eingesparten Kosten müssen dargestellt werden. Die Prüfung der Anträge obliegt der Stadtverwaltung.

Der Kulturausschuss brachte einen Änderungsantrag, die Sportvereine betreffend, ein, Demnach soll deren institutionelle Förderung subsidiär zur Inanspruchnahme aller anderen Fördermöglichkeiten des Landes erfolgen. Ihnen stünden bereits zusätzliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die laut Sportreferat nicht ausreichend genutzt würden. So erhöhe das Land seinen üblichen Pauschalbetrag an die Vereine um zusätzlich für jeden Erwachsenen 10 Euro und für Kinder jeweils 20 Euro. (mz)