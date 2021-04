Dessau-Roßlau plant 700 Corona-Impfungen ohne vorherige Terminvergabe

Dessau-Roßlau - Die Stadt Dessau-Roßlau will am Samstag 700 Corona-Impfungen ohne vorherige Terminvergabe durchführen. Das hat die Verwaltung am Mittwoch überraschend angekündigt.

Zwischen 8 und 15 Uhr können sich Impfwillige dann einfach im Impfzentrum in der Dessauer Anhalt Arena einfinden. Verabreicht wird laut Stadt ausschließlich der Impfstoff Astrazeneca. Das Angebot richte sich dabei vornehmlich an Über-70-Jährige, zusätzlich aber auch schon an über 60-jährige Dessau-Roßlauer. Jüngere Bürger könnten jedoch noch nicht berücksichtigt werden.

Was die Verwaltung zu dem Schritt veranlasst hat, wurde nicht mitgeteilt. Es werde lediglich darum gebeten, dass Impfwillige möglichst das Aufklärungsmerkblatt und der Anamnesebogen für Astrazeneca bereits ausgefüllt mitbringen. „Es wird auch darauf hingewiesen, dass es je nach Andrang zu Wartezeiten kommen kann“, so Stadtsprecher Carsten Sauer.