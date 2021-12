Dessau-Roßlau meldet weitere 102 Corona-Fälle - 1.530 Booster-Impfungen in einer Woche

287 neue Corona-Fälle gab es am Dienstag, 102 folgten am Mittwoch in Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Mittwoch erneut einen dreistelligen Wert an neuen Corona-Infektionen gemeldet: Zu den 287 neuen Fällen vom Dienstag kamen in den 24 Stunden danach weitere 102 dazu. Die Betroffenen sind zwischen drei und 83 Jahre alt.

Die vom RKI ermittelte Inzidenz für Dessau-Roßlau lag am Mittwoch bei 602,4 und war damit gegen den Trend in Sachsen-Anhalt gesunken. Der Landesschnitt liegt inzwischen bei 890. Fünf Kreise haben inzwischen einen vierstelligen Wert. Ein Grund zum Aufatmen ist das nicht: Dessau-Roßlau hat mit einem Meldeverzug an Fällen zu kämpfen. Die Wochenzeitung „Die Zeit“, die alle von den Kommunen und Landkreisen gemeldeten Corona-Zahlen selber erfasst und auswertet, hatte für Dessau-Roßlau am Mittwoch eine Inzidenz von 1.241,3 berechnet.

Das Städtische Klinikum hat am Mittwoch 65 Corona-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation lagen weitere fünf positiv getestete Patienten. Von ihnen sind vier Personen ungeimpft, eine Person ist vollständig geimpft.

Bilanziert hat die Stadt zudem die erste Woche des neuen Impfzentrums im Dessau Center. Dort wurden seit Mittwoch, 1. Dezember, 1.530 Booster-Impfungen sowie 177 Erst- und 75 Zweitimpfungen verabreicht. Von den mobilen Impfteams wurden in den Monaten Oktober und November 5.123 Impfungen durchgeführt.

Zugleich hat die Stadt versichert, dass für die aktuelle Woche genügend Impfstoff bereitsteht. Alle geplanten 2.600 Impfungen könnten stattfinden, sagte Stadtsprecher Carsten Sauer auf MZ-Nachfrage. Bei den Bestellungen für die nächste Woche sei noch nicht sicher, wie viel wirklich geliefert werde. „Wir gehen aber davon aus, dass ein Großteil der Bestellungen auch geliefert wird“, so Sauer.

Zuletzt hatte es Berichte über Engpässe bei Hausärzten und Kommunen gegeben. Zumindest im Dessauer Impfzentrum im Dessau Center bestehe keine Knappheit, teilte die Stadt mit. Allerdings ist es für impfwillige Bürger sehr schwierig, einen Termin zu bekommen. Mitunter sind die beiden zur Verfügung stehenden Telefonnummern dauerhaft besetzt.