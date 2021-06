Dessau-Roßlau meldet am Mittwoch keine neuen Corona-Infektionen in der Stadt

Dessau-Roßlau - Der Trend in Sachen Corona ist auch zur Wochenmitte positiv geblieben: Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch keinen einzigen neuen Infektionsfall in Dessau-Roßlau gemeldet. Somit bleibt es aktuell bei 3.289 Fällen seit Pandemiebeginn im März 2020. Auch die Zahl der Genesenen blieb mit Stand zum Mittwoch unverändert: 3.051 Personen gelten als wieder gesund. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Dessau-Rosslau lag laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 38,7.

Am Städtischen Klinikum werden derzeit nur noch sechs Corona-Patienten stationär behandelt. Lediglich ein Patient von ihnen liegt momentan mit schwerem Verlauf auf der Intensivstation.

Im Dessauer Testzentrum im Rathausanbau waren am Dienstag 94 Abstriche genommen worden. Es war laut Stadt kein positives Testergebnis darunter. (mz)