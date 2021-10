Dessau-Roßlau meldet 24 neue Corona-Infektionen - Inzidenz steigt auf über 80

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Am Donnnerstag hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt erneut 24 neue Fälle bestätigt. Dabei handelt es sich um 14 weibliche und zehn männliche Personen im Alter von sechs bis 81 Jahren. Weitere Details wurden nicht gemacht.

Die Gesamtzahl der bisher Infizierten seit Pandemiebeginn erhöht sich damit in Dessau-Roßlau auf 3.606 Fälle. Wie viele Personen aktuell infiziert sind, dazu liegen keine Angaben vor. Auch, wie viele Personen derzeit in Quarantäne sind, ist offen.

Die Inzidenz in Dessau-Roßlau ist am Donnerstag über die 80er Marke gestiegen und zwar auf 81,9. Der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt liegt bei 111,5. Spitzenreiter ist weiter der Altmarkkreis Salzwedel, der inzwischen bei einer Inzidenz von 312,7 liegt.