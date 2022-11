Dessau-Roßlau meldet 212 neue Fälle in einer Woche - Corona-Inzidenz geht weiter zurück

Dessau-Rosslau/MZ - Die Zahl der offiziell festgestellten Corona-Infektionen geht in Dessau-Roßlau weiter stark zurück: Nach zuletzt 694, 419 und 262 Fällen pro Woche hat das Gesundheitsamt der Doppelstadt am Freitag nur noch 212 Fälle binnen einer Woche gemeldet. Gezählt wurde vom 5. bis 11. November.

Parallel dazu sinkt auch der Inzidenzwert, der vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelt wird: Am Freitag war der Wert für Dessau-Roßlau knapp unter die 300er Marke gerutscht und lag bei 294,7 und damit leicht über dem Landesschnitt von Sachsen-Anhalt (244,5).

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag 17 Patienten mit einem positiven Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen derzeit keine Corona-Patienten.

In der Woche vom 4. bis 11. November sind allerdings auch vier Patienten an oder mit Covid verstorben. Davon waren zwei Patienten in Dessau-Roßlau wohnhaft. Laut Robert-Koch-Institut sind in der Doppelstadt seit Pandemiebeginn 210 Menschen an und mit Corona verstorben.