Dessau-Roßlau mahnt in Sachen Schulsozialarbeit mit Positionspapier das Land an

Sozialarbeit an Schulen braucht Planungssicherheit

Was die Schulsozialarbeit alles leistet.

Dessau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau wird für das Land Sachsen-Anhalt ein Positionspapier zur Schulsozialarbeit verabschieden. Ein entsprechender Beschluss soll am 26. April im Stadtrat gefasst werden. Der Jugendhilfeausschuss befürwortete das Vorhaben in seiner Sitzung am Dienstag.