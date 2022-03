Dessau-Roßlau hisst ukrainische Flagge - Zeichen der „Ablehnung des kriegerischen Überfalls Russlands“

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau will dem Aufruf des Landes Sachsen-Anhalt folgen und wird ab Donnerstag vor den beiden Rathäusern in Dessau und Roßlau Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen. Das hat die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung angekündigt.

Die Flagge der Ukraine, die Bundesflagge und die Landesflagge sollen nebeneinander gehisst werden und „für die Dauer einer Woche symbolisch für die Ablehnung des kriegerischen Überfalls Russlands auf das Nachbarland wehen“, so die Stadtverwaltung.

Oberbürgermeister Robert Reck habe die Solidaritätsbekundung kurzfristig veranlasst. „Ich halte es für ein wichtiges und notwendiges Zeichen, das wir als Deutsche und als Europäer setzen können, um für Frieden und für Verständigung weithin sichtbar einzutreten“, wird Reck zitiert.

Seit Dienstag stehen zudem auf der Webseite der Stadt Dessau-Roßlau erste Informationen zur Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. „Dieses Informationsangebot wird sukzessive ausgebaut“, so die Stadtverwaltung. Am Donnerstag trete erstmals auch der Stab des Oberbürgermeisters zusammen, der sich mit den Themen rund um den Ukrainekonflikt insgesamt befasse. Dieser wird künftig wöchentlich tagen.