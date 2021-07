Dessau-Roßlau hat in zehn Jahren 5.300 Einwohner verloren - Trotzdem sind mehr Autos zugelassen

Dessau-Rosslau/MZ - Die Zahl der in Dessau-Roßlau zugelassenen Pkw nimmt stetig zu. Das zeigen Daten des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg. Am 1. Januar waren demnach in Dessau-Roßlau 42.195 Pkw zugelassen. Das Plus von 180 Fahrzeugen gegenüber dem Jahr 2011 nimmt sich auf den ersten Blick geringfügig aus. Doch in diesem Zeitraum sank die Einwohnerzahl in Dessau-Roßlau um etwa 5.300 Personen. Das bedeutet wiederum: Die vergleichbare Zahl der Pkw je 1.000 Einwohner stieg von 479 auf 527 Fahrzeuge. Das Plus von elf Prozent liegt über dem bundesweiten Zuwachs von 9,2 Prozent.

Wittenberg hat mehr Pkw auf 1.000 Einwohner zugelassen als Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau ist trotzdem, gemessen an umliegenden Landkreisen, eher niedrig motorisiert. So werden im weitläufigen Landkreis Wittenberg 600 Pkw auf 1.000 Einwohner gezählt. Die Ursachen dürften allerdings weniger in ökonomischen Unterschieden zu suchen sein, als in der Siedlungsstruktur: Städter verzichten eher auf Pkw, weil sie viele Ziele zu Fuß, per Rad und mit Bus oder Bahn erreichen können. So kommen auf 1.000 Hallenser lediglich 400 Autos. Bundesweit sind es im Schnitt 580.

Beim Pkw-Antrieb dominierte nach wie vor der Benziner - dieser läuft in fast drei Viertel aller Fahrzeuge. Der Rest entfällt fast vollständig auf den Diesel. Gas (332 Fahrzeuge) und Hybridantriebe (845) spielten in Dessau-Roßlau zum Stichtag 1. Januar fast keine Rolle. Auch reine Elektroantriebe muss man trotz aller Förderung fast mit der Lupe suchen: 128 von diesen wurden in Dessau-Roßlau gezählt - das sind gerade einmal 0,3 Prozent. Ein schwacher Trost: Immerhin hat sich deren Zahl gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt.

Für die unterdurchschnittliche Elektrifizierung dürften trotz Förderung ökonomische Gründe eine Rolle spielen. Von den deutschlandweit insgesamt 400 Zulassungsbezirken gibt es nur 37, in denen weniger Zoe, Tesla und Co. unterwegs sind als in Dessau-Roßlau - mit der Ausnahme Wilhelmshaven liegen die alle im Osten der Republik. Allerdings darf man nicht übersehen, dass reine Stromer auch bundesweit gerade mal auf einen Anteil von etwas mehr als 0,6 Prozent kommen - und darin sind Ausreißer wie die Autobaustädte Wolfsburg oder Eisenach schon berücksichtigt, in denen die Hersteller mit ihren Zulassungen die Quote auf über fünf Prozent drücken. Kritiker mutmaßen darin einen Trick, die Flottenbilanz mit Blick auf den CO2-Ausstoß schönzurechnen.

Abzuwarten bleibt, wie sich der jüngste Trend in Dessau-Roßlau niederschlagen wird. Im Mai verfügten bundesweit elf Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge über mindestens einen E-Motor, wobei übrigens VW den Elektropionier Tesla deutlich abgehängt hat.

Weniger gewerbliche Halter als im Bundesdurchschnitt in Dessau-Roßlau

Auffällig ist eine weitere Abweichung von Bundesdurchschnitt, die sich aus der Wirtschaftsstruktur erklären lässt. Während in ganz Deutschland 10,7 Prozent der Pkw auf gewerbliche Halter eingetragen sind, machen die in Dessau-Roßlau einen Anteil von 8,7 Prozent aus.

Eine Frage beantwortet die Statistik indes vorerst nicht: Welche Marken fahren die Menschen in der Stadt? Diese Daten, so heißt es im Kraftfahrtbundesamt, lägen für einzelne Zulassungsbezirke erst im 3. Quartal vor.