Dessau-Roßlau hat am Wochenende seine Vereinshelden gefunden

Dessau/MZ - Die großzügig abgesperrte Fläche vor der Bühne auf dem Lily-Herking-Platz füllte sich am frühen Samstagnachmittag schnell und die Spannung unter den Nominierten wuchs. Dessau-Roßlaus Vereinshelden sollten in Kürze gekürt werden, nominiert durch ein Publikumsvotum im Internet. Die Stadtwerke hatten anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums dazu aufgerufen. 29 Dessau-Roßlauer Vereine waren dem Aufruf gefolgt.

Als am Samstag die Preisverleihung unmittelbar bevorstand, hatten es sich knapp 150 – auf das Coronavirus negativ getestete - Gäste auf den Bänken und bereitliegenden großen Sitzkissen gemütlich gemacht. Sie folgten dem bunten Bühnenprogramm, welches von 18 verschiedenen präsentiert wurde und durch welches DVV-Geschäftsführer Thomas Zänger höchstpersönlich in bester Entertainer-Manier führte. „Das ist so ein kleines Hobby von mir“, verriet er gut gelaunt „und ich koste als Moderator kein Geld“. Denn Geld sollte in allererster Linie an die Vereine fließen.

Die Stadtwerke haben Preisgelder in einer Gesamthöhe von 4.000 Euro ausgelobt

Seit Februar waren die Dessau-Roßlauer aufgefordert, ihre Vorbilder aus den Vereinen zu nominieren. „Unter dem Motto ,Vereinsheld gesucht„ konnte dann bis heute null Uhr abgestimmt werden“, berichtet Stadtwerkesprecher Christian Mattke. Die Stadtwerke haben Preisgelder in einer Gesamthöhe von 4.000 Euro ausgelobt. „Allen Vereinen danken wir ganz herzlich für die Teilnahme und natürlich auch allen, die ihre Stimme abgegeben haben“, so Thomas Zänger. „Das große Interesse bestätigt in mehrfacher Hinsicht den Stellenwert des ehrenamtlichen Engagements.“

Vereinsheldin Nummer 1 wurde Melly Stittrich vom Bewegungskombinat. Die engagierte Trainerin ist eine dieser Menschen, die anderen tagtäglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. „Melly lässt den Verein nicht wie einen Verein wirken, sondern wie eine große Familie“, hieß es in ihrer Nominierung. Das Preisgeld von 1.000 Euro soll zur Anschaffung neuer Trainingsutensilien und für den Ausbau eines zweiten Sportraumes verwendet werden.

Das Publikum hat es sich auf dem Lily-Herking-Platz bequem gemacht. (Foto: Andreas Hübner)

Neue Bänke und eine Dachentwässerung am 100 Jahre alten Vereinshaus

Die zweitmeisten Stimmen konnte Christel Pöcking auf sich vereinen. Bereits seit 2005 engagiert sich Pöcking in beispielloser Manier als Vereinsvorsitzende des Heimat- und Traditionsvereins Großkühnau. Sie konnte sich über 750 Euro für den Verein freuen. Unter anderem sollen davon Bänke angeschafft und die Dachentwässerung am fast 100 Jahre alten Vereinshaus saniert werden.

Weitere Preisträger waren Sascha Marquardt - der als Floorhockey – Trainer beim PSV 90 Dessau entscheidend zum Erfolg der letzten Jahre beigetragen hat - Rainer Troitzsch - der maßgeblich am Aufbau und der Etablierung der Darts Lounge Gladiators beteiligt war – und Martin Wienicke – der als Trainer aus dem Nachwuchsbereich des FC Stahl Aken nicht wegzudenken ist.

Wird es eine Wiederholung der Preisverleihung geben?

Der Jurypreis in Höhe von 1.000 Euro wurde zu gleichen Hälften geteilt und an Justine Beckmann und Andreas Gruhn vergeben. Während Gruhn sich seit vielen Jahren als künstlerischer Leiter des Vereins Schaut hin! engagiert, ist Beckmann als Übungsleiterin und Jugendwart beim Reit- und Therapiezentrum Rodleben aktiv. Zänger hatte im Übrigen noch eine Überraschung für all die Vereine dabei, die sich an der Abschlussveranstaltung beteiligt hatten und keinen der insgesamt sieben Hauptpreise gewinnen konnten. „Jeder hat einen finanziellen Zuschuss von 100 Euro bekommen“, berichtete Mattke und betonte „Vereinsarbeit garantiert die Vielfalt in Dessau.“

Aktion und Abschlussevent können also als Erfolg verbucht werden. Mit Wiederholung? „In jedem Fall wird es wieder unseren Sport- und Familientag geben“, so Zänger launig, „und in diesem Rahmen ist so etwas eventuell auch wieder möglich.“