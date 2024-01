Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau rechnet für Elbe und Mulde in den nächsten Tagen wieder mit steigenden Pegelständen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch angekündigt. Zuletzt waren die Wasserstände gesunken oder waren konstant geblieben. Der Pegelstand der Mulde in Dessau-Roßlau hatte am Mittwoch um 7.15 Uhr bei 3,15 Meter gelegen. Zum Vergleich. Vor einer Woche, am 27. Dezember, waren 5,21 Meter gemessen worden.

Für die Elbe gilt die Alarmstufe 1. Der Wasserstand in Dessau-Roßlau lag am Mittwoch um 8.45 Uhr bei 5,15 Meter. Auch hier ist der Wasserstand in den letzten Stunden konstant geblieben. Auf tschechischer Seite und in Dresden sind zuletzt die Pegelstände allerdings schon wieder angestiegen. Gleiches gilt nach Dauerregen auch für die Bezugspegel an der Mulde.

Trotz der Vorhersagen hat die Stadt die Wasserstadt am Dienstagabend erst einmal freigegeben. Man rechnet aber damit, dass die Straße am Wochenende wieder gesperrt werden muss.

Weiter nicht befahrbar bleibt die Kreisstraße nach Vockerode. Diese ist am Mittwoch von der Feuerwehr geprüft worden, ohne dass am Ende grünes Licht stand.