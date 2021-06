Dessau-Roßlau führt im Juni überwiegend nur Zweitimpfungen durch

Das Impfzentrum in Dessau

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau werden im Juni überwiegend Corona-Zweitimpfungen durchgeführt. Darüber informiert die Stadt auf ihrer Webseite. Grund sei, dass Impfstofflieferungen nicht in dem Maße angestiegen seien, wie erwartet. Verfügbare Dosen würden daher vor allem für Zweitimpfungen verwendet.

Medienberichte, wonach es im Juni fast gar keine Termine für Erstimpfungen in Dessau-Roßlau gebe, wies die Stadt auf MZ-Nachfrage zurück. Geplant sind in den kommenden Wochen 3.800 Erst- und 6.500 Zweitimpfungen. „Ab dem 24. Juni wird der Anteil der Erstimpfungen auch wieder überwiegen“, so Stadtsprecher Carsten Sauer. Auch offene Termine gebe es noch. (mz/sal)