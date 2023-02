24. Karnevalsumzug in Dessau Dessau-Roßlau feiert Rosensonntag - Tausende warten am Straßenrand auf Kamelle und Konfetti

Um 11.11 Uhr ist in Dessau-Roßlau am Sonntag der traditionelle Karnevalsumzug gestartet. Mit tausenden Besuchern. Am frühen Nachmittag beginnt vor dem Rathaus die große Zugparty.