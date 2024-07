Dessau-Roßlau fehlen nach Zensus-Zählung 4.271 Einwohner in der Statistik - Das könnte teuer werden

Dessau-Roßlau/MZ. - Wie können 4.271 Menschen einfach so von heute auf morgen verschwinden? Glücklicherweise ist das in Dessau-Roßlau nicht tatsächlich, sondern nur auf dem Papier passiert. Die Bevölkerungszahl, die die Stadt angibt, weicht um 4.271 von der im sogenannten Mikrozensus, also der Volkszählung, ermittelten Zahl ab - mit Folgen.