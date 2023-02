Seit Jahresbeginn haben mehr Haushalte als bisher Anspruch auf Wohngeld. Was Dessau-Roßlau erwartet. Wie sich die Stadtverwaltung vorbereitet.

Dessau-Rosslau/MZ - Seit Jahresbeginn haben mehr Haushalte als bisher Anspruch auf Wohngeld. Weshalb das städtische Sozialamt in Dessau-Roßlau - wie andere Behörden in Deutschland - mit einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten rechnet. Das sagte Sozialamtsleiterin Heike Paesold im Sozialausschuss. Bisher gibt es 1.240 Haushalte in der Stadt, die Wohngeld beziehen. Künftig könnten es 3.720 sein.