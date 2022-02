Dessau-Roßlau erhält 3,7 Millionen Euro Fördermittel- Wie die Innenstadt davon profitieren soll

Dessau-Rosslau/DPA/MZ/OML - Dessau-Roßlau hat bei einer Fördermittelrunde des Bundes eine Zusage über 3,7 Millionen Euro und damit so viel Geld wie keine andere Kommune in Sachsen-Anhalt erhalten. Das bestätigte der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst der Deutschen Presseagentur (DPA) am Montag. Herbst ist Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion und sitzt im Haushaltsausschuss des Bundestages.

238 Städte in ganze Deutschland bekommen Fördermittel

Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Innen- und Bauministeriums und wurde noch in der letzten Legislaturperiode aufgelegt. Insgesamt stehen bis zum Jahr 2025 250 Millionen Euro für deutschlandweit 238 Städte und Gemeinden zur Verfügung. In Sachsen-Anhalt profitieren neben Dessau-Roßlau weitere sieben Kommunen.

Das Programm sieht vor allem die Förderung konzeptioneller Maßnahmen vor, mit denen die Weichen für eine nachhaltige Innenstadt- und Zentrenentwicklung gestellt und aktuelle Probleme wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur kurzfristig baulich, sondern mit langfristiger Perspektive angegangenen werden.

Begegnungsstätte im Zentrum Dessaus

In Dessau-Roßlau existieren bereits verschiedene Ideen, wofür das Geld genutzt werden könnte. So soll etwa eine Kultur- und Begegnungsmeile in der Innenstadt geschaffen werden. Durch ein Zentrumsmanagement soll die Innenstadt belebt werden. Das Gebiet umfasst die Zerbster Straße, Ratsgasse mit Hobuschgasse 2-5, Kavalierstraße mit Lilly-Herking Platz 1, Johannisstraße und die Ferdinand-von-Schill-Straße.

Die Rede ist konkret auch von einer Machbarkeitsstudie und Beratungsleistungen für alternative Nachnutzungen von „leerstehenden Läden in innerstädtischen Einkaufszentren“.

Oberbürgermeister Robert Reck freut sich über die Summe

Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) begrüßte die Zusage am Montag: „Ich freue mich, dass unsere Stadt nach erfolgreicher Interessensbekundung in den Genuss einer Förderung für nachhaltige Maßnahmen in der Innenstadt kommen soll. So bringen wir unsere Stadt weiter voran und können nachhaltig gestalten und entwickeln“, sagte er.