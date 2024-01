Die Stadt Desau-Roßlau will säumigen Einwohnern das Bezahlen von Mahngebühren einfacher machen und bietet dafür eine neue Zahlungsart an.

Dessau-Roßlau bietet neue Zahlungsart an - Mahngebühren bald per Paypal überweisbar

Mahngebühren der Stadt Dessau-Roßlau können bald per Paypal überwiesen werden.

Dessau-Rosslau/MZ/OML. - Die Stadt Dessau-Roßlau will säumigen Einwohnern das Bezahlen von Mahngebühren einfacher machen und bietet dafür eine neue Zahlungsart an. Wie ein Rathaussprecher auf MZ-Nachfrage bestätigte, soll noch im ersten Quartal dieses Jahres eine Zahlung per Paypal und QR-Code ermöglicht werden.