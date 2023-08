Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Ihren Alltag richtet Brigitte Schneider inzwischen am Postboten aus. Um 11.45 Uhr, da fährt das gelbe Auto in der Plattenbausiedlung vor, legt sie sich keine Termine, steht nicht am Herd und geht nur ans Telefon, wenn es sein muss. Denn Schneider, die in Wahrheit anders heißt, will vorbereitet sein, wenn der Briefträger kommt.