Dessau plant ein neues Museum: Nun sind die künftigen Besucher gefragt

Nach Auswertung der Fragebögen sollen die Vorstellungen und Meinungen in Planung einfließen.

Dessau/MZ - Wenn auch noch nicht sichtbar, so nimmt das neue Museumsquartier doch Gestalt an. Intensiv wird an der Konzeption für das neu zu schaffende Museum, das das heutige Naturkunde- und das Stadtgeschichtsmuseum zusammenführt, gearbeitet.