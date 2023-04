Zukünftige Architekten machen Vorschläge, um Dessaus einwohnerstärksten Stadtbezirk im Norden wieder attraktiver zu machen. Denn dort hakt es an vielen Stellen.

Hat die ehemalige Kaufhalle in der Rabestraße eine Zukunft als Freizeit- und Gemeindezentrum?

Dessau/MZ - Die Zahlen sprechen auf den ersten Blick eine eindeutige Sprache. Mit über 10.000 Einwohnern, neben Roßlau, ist es der einwohnerstärkste Stadtbezirk der Doppelstadt. Es gab flächendeckende Sanierungen der verfallenen Gründerzeit-Bausubstanz in den 1990er und 2000er Jahren, mit einer öffentlichen Förderung durch Bund, Land und Stadt von über 40 Millionen Euro. Dessau-Nord ist in der öffentlichen Wahrnehmung so etwas wie ein „Boomviertel“.