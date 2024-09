Ende des Stadtsommers Mit Video: Finale mit Feuerwerk am Donnerstagabend: Letzte Open Stage in Dessau in diesem Jahr steht bevor

Am Donnerstag endet die Open Stage Saison in der Zerbster Straße in Dessau mit Auftritten von drei Musikgruppen und einem spektakulären Feuerwerk vor dem Rathaus in Dessau.