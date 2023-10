Am Sonntag wollten die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde dessau interessierten Besuchern die gerade erst eröffnete Weill-Synagoge zeigen. Doch dazu kommt es nicht.

Wegen Sicherheitsbedenken - Jüdische Gemeinde Dessau sagt Besuchertag in neuer Synagoge ab

Die neue Weill-Synagoge in Dessau am Tag der Eröffnung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Angesichts des wieder aufgeflammten Nahost-Konflikts und zunehmenden anti-israelischen sowie antisemitischen Vorfällen in Deutschland hat die jüdische Gemeinde in Dessau einen für dieses Wochenende geplanten Tag der offenen Tür abgesagt. Am Sonntag wollten die Mitglieder interessierten Besuchern die gerade erst eröffnete Weill-Synagoge zeigen. Doch aus Sicherheitsgründen wird daraus nichts.