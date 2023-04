Dessau genehmigt nur 175 neue Wohnungen - Gerade einmal drei neue Mehrfamilienhäuser

Im Vergleich zu anderen Städten und Landkreisen sind in Dessau-Roßlau nur wenige Baugenehmigungen erteilt worden. Die meisten für Einfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser werden offenbar so gut wie gar nicht neu gebaut.

In der Hirtenhausiedlung werden derzeit Häuser gebaut. Ansonsten gibt es aber nicht viel Bewegung im Immobilienmarkt in Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau geht der Neubau von Wohngebäuden, besonders solcher mit mehreren Wohnungen, nur schleppend voran. Im Jahr 2022 wurden im Stadtgebiet Baugenehmigungen für insgesamt 67 Wohngebäude erteilt. Darunter betrafen 64, also fast alle, Gebäude mit nur einer Wohnung – also ein klassisches Einfamilienhaus. Drei Gebäude hatten mehr als drei Wohnungen. Die Zahlen gehen aus einer aktuellen Tabelle des Statistischen Landesamtes hervor.