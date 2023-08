Ein 43-Jähriger hat am Mittwoch versucht, Waren im Wert von unter fünf Euro in einem Einkaufsmarkt in Dessau zu stehlen. Doch die Mitarbeiter hielten den Mann fest.

Dessau/MZ - Ein Vorfall in einem Einkaufsmarkt in der Kavalierstraße in Dessau sorgte am Mittwoch gegen 12.45 Uhr für Aufsehen. Mitarbeiter des Marktes hatten der Polizei mitgeteilt, dass sie einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat erwischt hatten.

Der Verdächtige hatte laut Polizei den Kassenbereich des Marktes passiert, ohne die unter seiner Kleidung versteckte Ware zu bezahlen. Das aufmerksame Personal hielt ihn daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Feststellung der Identität des 43-jährigen Mannes wurde ihm ein lebenslanges Hausverbot für den Einkaufsmarkt ausgesprochen. Die gestohlene Ware, deren Wert unter fünf Euro lag, blieb im Markt zurück.